TWP: В Белом доме заявили, что Starlink может нанести вред нацбезопасности США

Служба безопасности Белого дома заявила, что спутниковая система Starlink может навредить национальной безопасности США. Об этом сообщает газета The Washington Post (TWP).

Три знакомых с ситуацией источника рассказали, что команда миллиардера Илона Маска и администрация Дональда Трампа проигнорировали меры безопасности, устанавливая в Белом доме связь Starlink. По их словам, системы не предусматривают должного контроля, что повышает риск взлома хакерами сетей резиденции президента США.

Инсайдеры заметили, что к Wi-Fi в Белом доме можно подключиться без пароля. «Starlink ничего не требует. Он позволяет передавать данные без какой-либо записи или отслеживания», — сказал источник на правах анонимности. Неизвестно, работает ли Wi-Fi от Starlink в данный момент, но спикеры рассказали, что на прошлой неделе в Белом доме была активна сеть Starlink Guest.

Демократический сенатор от штата Массачусетс Стивен Ф. Линч заявил, что Starlink может нанести урон Соединенным штатам. «Мы проводим многочисленные расследования использования Starlink администрацией Трампа в Белом доме и во всем правительстве», — заявил Линч The Washington Post. Журналисты обратились за комментарием в Starlink, но не получили оперативного ответа. Они заметили, что ранее в компании Маска отмечали, что спутниковые сети сложнее взломать, чем проводные аналоги.

Ранее авторы издания Strategic Culture предположили, что президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск могли изобразить ссору, чтобы отключить Украину от Starlink. Таким образом Трамп якобы может попытаться подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к мирным соглашениям.