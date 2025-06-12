Эксперт Степанов: "Ланцеты" адаптируют для поражения морских беспилотников

По мнению старшего научного сотрудника Института Латинской Америки РАН, это говорит о повышении точности и возможном внедрении в том числе алгоритмов искусственного интеллекта для корректировки при сопровождении и поражении цели

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Барражирующие боеприпасы "Ланцет" от ZALA адаптируют для поражения небольших высокоскоростных морских целей, например, безэкипажных катеров (БЭКов). Об этом рассказал ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

"Ланцеты", которые приоритетно использовались ранее для поражения бронетехники, сейчас адаптируют для уничтожения морских целей, причем высокоскоростных и довольно компактных, таких как БЭКи", - сказал он, комментируя недавнее сообщение компании-производителя "Ланцета" ZALA об уничтожении украинского безэкипажного катера Magura V7 у берегов Крыма в акватории Черного моря.

По мнению эксперта, это говорит о повышении точности и возможном внедрении в том числе алгоритмов искусственного интеллекта для корректировки при сопровождении и поражении цели.

Важную роль Степанов отводит также ювелирной работе операторов, которые способны на большой дистанции обеспечивать высочайшую точность выявления, идентификации и поражения цели. Кроме того, "Ланцет" всегда используется при поддержке воздушной разведки, которая обеспечивает эффективный мониторинг Черноморской акватории и тех приоритетных зон, где действует противник.

Эксперт отмечает, что надводные и полупогруженные БЭКи, которые перемещаются скрытно, малыми комбинированными группами, постоянно маневрируя, являются сложными для поражения целями. Поэтому "Ланцет" является российским ответом на вызов и результатом передовой инженерной мысли отечественного военно-промышленного комплекса.