Бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России выполнили плановый полет над Балтийским морем

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВСК) России выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом 11 июня проинформировало Минобороны РФ.

«Дальние бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30см и Су-27 Воздушно-космических сил», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Продолжительность полета составила свыше четырех часов. Бомбардировщики на некоторых частях маршрута летели в сопровождении истребителей иностранных государств.

Уточняется, что полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей проводят регулярно. Они выполняются в рамках международных правил использования воздушного пространства.

Ранее, 12 марта, сообщалось о плановом полете над нейтральными водами Балтийского моря двух дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС. Полет длился более четырех часов.