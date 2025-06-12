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ЦАМТО

Страны НАТО рассмотрят возможность включить расходы на помощь Киеву в затраты на оборону

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Флаги НАТО и Украины
Флаги НАТО и Украины.
Источник изображения: Владимир Трефилов/РИА «Новости»

ЦАМТО, 11 июня. Страны НАТО рассмотрят возможность включить средства на военную помощь Украине в затраты на оборону, вопрос планируется согласовать на саммите альянса в июне.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Блумберг со ссылкой на предварительный черновик декларации саммита.

"Союзники по НАТО рассмотрят возможность разрешения включения своих вкладов в оборону Украины в новые целевые траты, которые, как ожидается, будут приняты на саммите лидеров (стран блока – ред.) позднее в этом месяце", – говорится в сообщении агентства со ссылкой на черновик документа.

Кроме того, страны-члены альянса также будут работать над устранением торговых барьеров в сфере обороны. Как отмечает агентство, проект декларации содержит одну страницу и концентрируется лишь на тратах альянса на оборону без обещаний по Украине.

Саммит НАТО пройдет 24-25 июня этого года в Гааге.

Ранее агентство "Франс Пресс" со ссылкой на неназванных дипломатов сообщало, что основное внимание на саммите НАТО в Гааге сосредоточится не на Украине, а на достижении удовлетворяющего президента США Дональда Трампа соглашения о повышении расходов на оборону стран-членов альянса.

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