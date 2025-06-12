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В Европе высказались о конкуренции с американским F-47

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Фото: U.S. Air Force graphic / Handout / Reuters
Фото: U.S. Air Force graphic / Handout / Reuters.

Генерал Тарикко: Американский F-47 — не конкурент европейским истребителям

Американский перспективный истребитель шестого поколения F-47 — не конкурент европейским самолетам. Высказывание генерала Военно-воздушных сил (ВВС) Италии Джандоменико Тарикко, работающего над англо-японо-итальянской программой боевого самолета проекта Global Combat Air Programme (GCAP), приводит издание Defense News.

«F-47 будет в первую очередь американским истребителем, а не конкурентом GCAP», — сказал офицер.

По его словам, необходимо, чтобы «GCAP был совместим с F-47, чтобы они стали двумя элементами единой системы». Тарикко сообщил изданию, что Италия и Великобритания разделяют стремление Японии к скорейшему выполнению программы GCAP в соответствии с графиком.

В июле издание Breaking Defense сообщило, что концепт истребителя нового поколения, который разрабатывают в рамках программы GCAP, показали на авиасалоне Фарнборо в Британии.

Истребитель GCAP планируют принять на вооружение в 2035 году. Новый самолет сможет заменить итальянские и британские Eurofighter Typhoon, а также японские F-2.

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Страны
Великобритания
Италия
США
Япония
Продукция
EF-2000
F-2
Проекты
Истребитель 5 поколения
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