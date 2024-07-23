В Британии показали концепт истребителя GCAP

В Британии показали концепт истребителя нового поколения GCAP

Концепт истребителя нового поколения, который разрабатывают в рамках программы Global Combat Air Programme (GCAP), показали на авиасалоне Фарнборо в Британии. Об этом сообщает Breaking Defense.

Самолет получил двухкилевое вертикальное оперение и треугольное крыло. В британской компании BAE Systems подчеркнули, что новая конструкция позволит изменить размах крыла для улучшения аэродинамики.

GCAP — это совместный проект Британии, Италии и Японии. Истребитель планируют принять на вооружение в 2035 году. Новый самолет сможет заменить итальянские и британские Eurofighter Typhoon, а также японские F-2.

Ранее в июле издание Defense News писало, что европейский истребитель шестого поколения Future Combat Air System (FCAS), создаваемый под руководством Германии, Франции и Испании, будет практически невосприимчив к системам радиоэлектронной борьбы противника.

В мае стало известно, что Швеция задумалась о создании собственного истребителя шестого поколения. Компания Saab и Минобороны страны заключили контракт на проведение соответствующих «концептуальных исследований».