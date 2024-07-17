В Германии рассказали о невосприимчивости будущего европейского истребителя к РЭБ

NeuralAgent: европейский истребитель FCAS практически невосприимчив к РЭБ

Европейский истребитель шестого поколения Future Combat Air System (FCAS), создаваемый под руководством Германии, Франции и Испании, будет практически невосприимчив к системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника. Об этом пишет Defense News.

По словам главы мюнхенской компании NeuralAgent Онура Дениза, европейский истребитель будущего получит ведомые беспилотники, которые вместо централизованного облачного алгоритма принятия решений будут использовать локальные модели, обменивающиеся данными с другими дронами. Взаимодействие беспилотников будет происходить по постоянно меняющимся оптическим, инфракрасным или радиоканалам, обеспечивающим постоянную связь.

Согласно Денизу, компьютерные симуляции на основе реальных сценариев продемонстрировали, что подобный подход поддерживал связь в неблагоприятных условиях РЭБ более 95 процентов времени, тогда как централизованные облачные модели — менее 0,5 процента. В NeuralAgent уверяют, что ее децентрализованные модели показывают достаточно высокую энергоэффективность. «Вы можете запустить их на [50-долларовых одноплатных компьютерах] Raspberry Pi, и они займут меньше гигабайта места», — сказал Дениз.

В ноябре 2022 года Defense News сообщило, что представители Германии и Испании пообещали приступить к следующему этапу работ — фазе 1B — по программе FCAS.