Otokar поставила Румынии первую партию ББМ "Кобра-2"

ЦАМТО, 11 июня. Турецкая компания Otokar 10 июня сообщила о доставке в Медиаш (Румыния) первой партии многоцелевых бронемашин "Кобра-2" с колесной формулой 4x4, предназначенных для ВС Румынии.

Судя по сопровождавшему сообщение в сети X фото, в Румынию морским транспортом было доставлено не менее 14 собранных в Турции бронемашин. Они оснащены размещенными на крыше защищенными турелями, где будет размещаться вооружение.

Как сообщал ЦАМТО, турецкая Otokar в марте 2024 года была выбрана победителем объявленного государственной румынской компанией C.N.Romtehnica S.A. тендера на поставку ВС Румынии новых тактических бронемашин.

В ноябре 2024 года C.N.Romtehnica S.A. заключила с Otokar долгосрочный контракт на поставку 1059 ед. ББМ "Кобра-2" с колесной формулой 4x4. Стоимость заказа составила 4,26 млрд. румынских леев (около 857 млн. евро). Соглашение также включает оказание услуг логистической поддержки.

В соответствии с условиями контракта, первые 278 тактических легких бронированных машин "Кобра-2" будут собраны в Турции, а остальные – на территории Румынии. Поставки планируется начать в 2025 году и выполнять партиями в течение 5 лет.

Долгосрочный контракт предусматривает поставку ББМ в различных конфигурациях и девяти моделях, включая базовую и восемь дополнительных.

В соответствии с обязательствами, в апреле 2025 года Otokar подписала с выбранной в качестве национального партнера румынской Automecanica S.A. соглашение о создании в Румынии совместного предприятия (СП) для производства бронированных машин "Кобра-2". Соглашение включает как сборку ББМ, так и оказание инжиниринговых услуг, маркетинг и послепродажное обслуживание поставленных ВС Румынии машин. СП принадлежит партнерам в равных долях.

Боевая масса базовой версии многоцелевой ББМ "Кобра-2" составляет 14,5 т. Расчет бронемашины состоит из 11 человек, включая экипаж (водитель и командир). Машина оснащена дизельным двигателем мощностью 360 л.с., автоматической трансмиссией, шинами типа run-flat. Подвеска полностью независимая с пружинными амортизаторами. ББМ может развивать скорость по шоссе до 110 км/ч, запас хода по топливу – до 700 км. На крыше может быть установлена защищенная турель или ДУМВ, оснащенные 5,56-мм, 7,62-мм или 12,7-мм пулеметом либо автоматической пушкой калибра до 25 мм.