На воду спустили первый британский фрегат класса "Тип-31"

"Венчурер" (Venturer), первый из пяти фрегатов класса "Тип-31", строящихся для Королевского военно-морского флота Великобритании, перевели на полупогружной барже с верфи Babcock в Росайте на предприятие в Лейте, чтобы спустить корабль на воду.

Как сообщает Navy Recognition, достройка фрегата продолжится на плаву.

Фрегат "Венчурер", Великобритания Babcock

Консорциум "Команда 31", возглавляемый компанией Babcock, выиграл тендер на поставку британскому флоту пяти многоцелевых фрегатов облегченного класса "Тип-31" в ноябре 2019 года. Эти корабли понадобились Лондону из-за задержки программы строительства фрегатов "Тип-26" (первый из них хотели ввести в строй в 2020 году, но его спустили на воду только в декабре 2022 года, а поставка ожидается в 2026 году). Главными условиями конкурса указывались сроки поставки и стоимость одного фрегата, которая не должна превысить 250 млн фунтов стерлингов.

Строительство первого корабля серии, "Венчурер", стартовало в сентябре 2021 года с церемонии резки первой стали, а закладка состоялась в апреле 2022 года. В сентябре того же года заложили второй фрегат "Эктив" (Active).

За основу класса "Тип-31" взяли корабли типа "Эрроухед-140", на базе которых, например, построены фрегаты "Ивер Хюитфельдт", состоящие на вооружении ВМС Дании. Длина фрегатов "Тип-31" составит около 140 метров, водоизмещение – до 6500 тонн. Они должны развивать скорость до 26 узлов, дальность плавания оценивается в 9000 миль, автономность – 28 дней.

Фрегаты "Тип-31" планируют вооружить новейшими зенитными ракетными комплексами "Си Цептор", 57-мм орудием и 40-мм арткомплексами Bofors. Предусмотрено базирование на борту вертолета типа "Мерлин" или "Уайлдкэт".