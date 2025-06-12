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Известия.ru

Путин назвал ядерную триаду гарантом обеспечения суверенитета России

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Guido Kirchner

Ядерная триада остается гарантом обеспечения суверенитета России. Об этом 11 июня сообщил российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по государственной программе вооружений.


«Безусловно, особое внимание следует уделить ядерной триаде, которая была и остается гарантом суверенитета России, играет ключевую роль в обеспечении баланса сил в мире», — сказал он.

По словам российского лидера, на данный момент доля современных образцов вооружений и техники в стратегических ядерных силах составляет 95%. Он добавил, что сейчас это самый высокий показатель среди ядерных держав мира.

Путин уточнил, что важной задачей для государства остаются наращивание боевых возможностей и создание систем вооружения, обладающих высокими тактико-техническими характеристиками и модернизационным ресурсом.

В рамках той же встречи российский лидер заявил, что оборонным предприятиям страны благодаря оказываемой поддержки государства удалось кратно увеличить объемы производства за последние годы.

В апреле президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что в настоящее время российская ядерная триада является лучшей в мире. Он уточнял, что благодаря российской ядерной триаде «никому в голову не придет» нападать на РФ.

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Курчатовский институт
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Путин Владимир
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