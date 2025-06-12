Путин поручил максимально использовать опыт СВО в новой госпрограмме вооружений

Необходимо учесть глобальные тенденции о развитии военных технологий, отметил президент России

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Опыт боевого применения вооружений в зоне СВО должен быть максимально использован в новой государственной программе вооружений (ГПВ). Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, открывая тематическое совещание.

"Сегодня же наша задача - сформировать новую долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружения, в том числе и, прежде всего, конечно, перспективных, максимально использовать для этого опыт специальной военной операции, различных региональных конфликтов, и, конечно, важно учесть глобальные тенденции в развитии военных технологий", - сказал Путин. Он указал на то, что число стран, которые активно работают в этом направлении, растет, и это, по его словам, отражает объективно процессы формирования новых центров технологического, научного и индустриального развития в многополярном мире.

Глава государства напомнил, что в апреле 2025 года уже обсуждалось, как нарастить объемы поставок и повысить эффективность применения вооружений и техники для решения задач специальной военной операции. "Намеченные тогда меры реализуются. Однако эти меры носят, по сути, оперативный характер и выполняются в кратчайшие сроки, что называется, "здесь и сейчас", в режиме реального времени, исходя из текущих нужд", - констатировал Путин.