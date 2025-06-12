Путин заявил о необходимости выстраивать планы по возможной загрузке предприятий ОПК производством гражданской продукции

Москва. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Необходимо выстраивать планы по возможной загрузке предприятий ОПК производством гражданской продукции, заявил президент РФ Владимир Путин.

"За последние годы при поддержке государства оборонные предприятия кратно увеличили объёмы производства, и нужно рачительно использовать этот потенциал, выстраивать продуманную кадровую политику, а Минпромторгу и Минобороны видеть перспективу и думать, как при необходимости обеспечить загрузку предприятий производством гражданской продукции. Мы этим давно занимаемся, тоже уже лет десять как минимум", - сказал Путин на совещании по вопросам Государственной программы вооружений.

"В целом ситуация находится на нужных, заданных параметрах, но, имея в виду сегодняшние потребности Вооружённых сил, - там, конечно, определённая сдвижка есть. Но тем не менее думать об этом, и не просто думать, а выстраивать планы, совершенно необходимо", - подчеркнул он.