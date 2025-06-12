Войти
ТАСС

Путин: Россия должна нарастить возможности сухопутных войск в кратчайшие сроки

460
0
0
© Ruptly
© Ruptly.
Источник изображения: © Ruptly

Необходимо создать прочный задел для их развития, отметил президент РФ

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Россия должна в кратчайшие сроки нарастить боевые возможности сухопутных войск, создать прочный задел для их развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая совещание по госпрограмме вооружений.

"Доминирующей силой при ведении современных военных действий любого масштаба и интенсивности остаются сухопутные войска. И важно в кратчайшие сроки нарастить их боевые возможности, создать прочный задел для развития, обеспечить разработку перспективных образцов и систем вооружения, обладающих самыми высокими тактико-техническими характеристиками и модернизационным ресурсом", - подчеркнул президент. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.06 12:42
  • 2
МИД: ядерный потенциал не понес сильного ущерба из-за атак ВСУ на аэродромы
  • 12.06 12:24
  • 175
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 12.06 12:14
  • 9358
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.06 11:34
  • 0
Украина на пороге войны или мира?
  • 12.06 10:42
  • 694
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 12.06 10:36
  • 0
Невозможное – возможно
  • 12.06 04:06
  • 12
Проблемы с самолетом "Байкал"
  • 11.06 23:04
  • 0
Забавные фокусы пропаганды - в данном случае, российской.
  • 11.06 21:00
  • 1
Ответ на "ВМФ России исправил большую ошибку прошлого"
  • 11.06 10:56
  • 1
России предложили амбициозную цель в космосе
  • 11.06 05:32
  • 0
Каковы были за посление несколько лет основные претензии к боеспособности ВМФ РФ от более или менее грамотных специалистов (а не от диванных искпердов))
  • 11.06 02:56
  • 1
СВ США проходят подготовку применению БЛА снабжения TRV-150
  • 11.06 01:53
  • 0
По ВАЖНОМУ поводу "США могут дооснастить свои стратегические силы ядерными боеголовками после февраля 2026 года - СМИ"
  • 11.06 00:09
  • 1
В Кремле заявили о важности развития флота по современным технологиям
  • 10.06 20:18
  • 1
2029: начало конца?