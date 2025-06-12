Путин: Россия должна нарастить возможности сухопутных войск в кратчайшие сроки

Необходимо создать прочный задел для их развития, отметил президент РФ

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Россия должна в кратчайшие сроки нарастить боевые возможности сухопутных войск, создать прочный задел для их развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая совещание по госпрограмме вооружений.

"Доминирующей силой при ведении современных военных действий любого масштаба и интенсивности остаются сухопутные войска. И важно в кратчайшие сроки нарастить их боевые возможности, создать прочный задел для развития, обеспечить разработку перспективных образцов и систем вооружения, обладающих самыми высокими тактико-техническими характеристиками и модернизационным ресурсом", - подчеркнул президент.