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ТАСС

Михаил Ковальчук станет советником главы Роскосмоса по "Космическому атому"

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Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук выступает на открытии выставки "Эффект Курчатова – Александрова"
Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук выступает на открытии выставки "Эффект Курчатова – Александрова".
Источник изображения: © АГН "Москва" / Сергей Киселев

В Роскосмосе напомнили, что Михаил Ковальчук возглавляет Курчатовский институт с 2005 года - под его руководством институт первым в России получил статус Национального исследовательского центра

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук станет советником главы Роскосмоса Дмитрия Баканова по развитию федерального проекта "Космический атом" в составе нацпроекта по освоению космоса. Об этом сообщили в госкорпорации.

"Президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук станет советником генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Баканова по вопросам реализации и координации федерального проекта "Космический атом", - говорится в сообщении.

В Роскосмосе напомнили, что Ковальчук возглавляет Курчатовский институт с 2005 года - под его руководством институт первым в России получил статус Национального исследовательского центра.

Национальный проект "Развитие космической деятельности Российской Федерации" был представлен Бакановым в начале июня. Его цель - становление технологически независимой и глобально конкурентоспособной космической отрасли, формирующей новые рынки в перспективных технологиях и сервисах. В состав нацпроекта войдут 8 федеральных проектов, в том числе "Космическая наука", "Космический атом", "Производственно-технологическая система" и "Связь и наблюдение за Землей". До 2036 года на нацпроект планируется выделить около 4,4 трлн рублей, в том числе 1,7 трлн рублей в следующие шесть лет. 

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Страны
Россия
Компании
Курчатовский институт
Роскосмос
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