Армия США применила умные прицелы для борьбы с дронами

Армия США применила автомат M4A1 с умным прицелом SMASH для борьбы с дронами

Военнослужащий 2-го кавалерийского полка армии США применил автоматический карабин M4A1 с умным прицелом SMASH 2000L для борьбы с дронами на учениях. Об этом сообщает Fox News.

Прицел, разработанный израильской компанией Smart Shooter, оснащен комплексом обработки изображений на основе искусственного интеллекта, который позволяет распознавать и сопровождать цели. Также прицел может устанавливать отметки для точного поражения движущихся объектов. Стрелку достаточно навести оружие. Изделие позволяет вести огонь днем и ночью.

Отмечается, что в мае армия США заключила с производителем прицелов контракт стоимостью 13 миллионов долларов на поставку прицелов SMASH в рамках программы Transformation In Contact (TIC 2.0).

«До сих пор для уничтожения беспилотников часто использовались большие и сложные системы, но SMASH меняет ситуацию. Со SMASH один солдат может сбить дрон в небе, не нуждаясь в подкреплении», — говорится в материале.

В марте 2024 года десантники британской армии получили цифровые прицелы SMASH X4 для винтовок L85A3. Их планируют использовать для борьбы с малыми дронами. В основе устройства лежит оптический прицел с четырехкратным увеличением.