Войти
Интерфакс-АВН

Мединский заявил, что нежелание Украины идти на компромиссы ведет к дальнейшей потере территорий

427
0
0
В.Мединский
В.Мединский.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 11 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия стремится к миру на Украине, но при этом готова отвечать в случае дальнейших агрессивных действий Киева, заявил глава российской группы переговорщиков, помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Мы хотим мира. Но если Украина продолжит руководствоваться национальными интересами других, то мы будем просто вынуждены реагировать на это", - сказал Мединский в интервью изданию The Wall Street Journal.

Он заявил, что "отсутствие компромисса" со стороны Украины приведет только к еще более значитель‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ным территориальным потерям с ее стороны.

По его словам, "с Россией невозможно вести длительные войны". В этом контексте он упомянул Северную войну в 18-м веке.

2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд прямых российско-украинских переговоров. Как сообщил тогда журналистам Мединский, Россия передала своим визави меморандум о прекращении огня и достижении полноценного мира. По его словам, меморандум состоит из двух частей и содержит конкретные шаги, необходимые для достижения долгосрочного мира.

Украинская делегация передала российской стороне в Стамбуле свой меморандум.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.06 12:42
  • 2
МИД: ядерный потенциал не понес сильного ущерба из-за атак ВСУ на аэродромы
  • 12.06 12:24
  • 175
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 12.06 12:14
  • 9358
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.06 11:34
  • 0
Украина на пороге войны или мира?
  • 12.06 10:42
  • 694
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 12.06 10:36
  • 0
Невозможное – возможно
  • 12.06 04:06
  • 12
Проблемы с самолетом "Байкал"
  • 11.06 23:04
  • 0
Забавные фокусы пропаганды - в данном случае, российской.
  • 11.06 21:00
  • 1
Ответ на "ВМФ России исправил большую ошибку прошлого"
  • 11.06 10:56
  • 1
России предложили амбициозную цель в космосе
  • 11.06 05:32
  • 0
Каковы были за посление несколько лет основные претензии к боеспособности ВМФ РФ от более или менее грамотных специалистов (а не от диванных искпердов))
  • 11.06 02:56
  • 1
СВ США проходят подготовку применению БЛА снабжения TRV-150
  • 11.06 01:53
  • 0
По ВАЖНОМУ поводу "США могут дооснастить свои стратегические силы ядерными боеголовками после февраля 2026 года - СМИ"
  • 11.06 00:09
  • 1
В Кремле заявили о важности развития флота по современным технологиям
  • 10.06 20:18
  • 1
2029: начало конца?