Мединский заявил, что нежелание Украины идти на компромиссы ведет к дальнейшей потере территорий

Москва. 11 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия стремится к миру на Украине, но при этом готова отвечать в случае дальнейших агрессивных действий Киева, заявил глава российской группы переговорщиков, помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Мы хотим мира. Но если Украина продолжит руководствоваться национальными интересами других, то мы будем просто вынуждены реагировать на это", - сказал Мединский в интервью изданию The Wall Street Journal.

Он заявил, что "отсутствие компромисса" со стороны Украины приведет только к еще более значитель‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ным территориальным потерям с ее стороны.

По его словам, "с Россией невозможно вести длительные войны". В этом контексте он упомянул Северную войну в 18-м веке.

2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд прямых российско-украинских переговоров. Как сообщил тогда журналистам Мединский, Россия передала своим визави меморандум о прекращении огня и достижении полноценного мира. По его словам, меморандум состоит из двух частей и содержит конкретные шаги, необходимые для достижения долгосрочного мира.

Украинская делегация передала российской стороне в Стамбуле свой меморандум.