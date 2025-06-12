ВМС США заключили контракт на разработку лазеров и подсистем направленной энергии

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Американское Минобороны подтвердило, что Управление военно-морских исследований США в рамках проекта SONGBOW заключило контракт стоимостью почти 30 миллионов долларов на разработку передовых импульсных волоконных лазеров и подсистем направленной энергии. Согласно условиям контракта, компания-исполнитель разработает подсистемы направленной энергии для будущих оперативных нужд Военно-морского флота и корпуса морской пехоты. Ожидается, что проект будет завершен к январю 2027 года.

В сообщении, размещенном на интернет-портале компании-исполнителя, отмечается, что контракт предполагает поставки «высокопроизводительных компонентов, включая прецизионную оптику, устойчивые к повреждениям покрытия, оптико-механические узлы, усилители и лазеры».

Как отмечает издание Defence Blog, инициатива SONGBOW является частью более широкой программы командования ВМС США, направленной на ускорение разработки и внедрения систем направленной энергии нового поколения, предназначенных для выполнения широкого спектра задач — от борьбы с беспилотными летательными аппаратами до поддержки высокоточных ударов.

При этом ожидается, что высокоэнергетическое лазерное оружие дополнит традиционные кинетические системы в будущих боевых действиях на море. Лазерные вооружения выгодно отличаются от более традиционных систем более низкой стоимостью одного выстрела, более вместительным боезапасом и чрезвычайной эффективностью против быстрых и малогабаритных целей. Однако отмечается, что разработка таких систем довольно наукоемкая и предъявляет высокие требования к каждому компоненту — от оптики до терморегулирования.