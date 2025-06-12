Войти
Военное обозрение

ВМС США заключили контракт на разработку лазеров и подсистем направленной энергии

427
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Американское Минобороны подтвердило, что Управление военно-морских исследований США в рамках проекта SONGBOW заключило контракт стоимостью почти 30 миллионов долларов на разработку передовых импульсных волоконных лазеров и подсистем направленной энергии. Согласно условиям контракта, компания-исполнитель разработает подсистемы направленной энергии для будущих оперативных нужд Военно-морского флота и корпуса морской пехоты. Ожидается, что проект будет завершен к январю 2027 года.

В сообщении, размещенном на интернет-портале компании-исполнителя, отмечается, что контракт предполагает поставки «высокопроизводительных компонентов, включая прецизионную оптику, устойчивые к повреждениям покрытия, оптико-механические узлы, усилители и лазеры».

Как отмечает издание Defence Blog, инициатива SONGBOW является частью более широкой программы командования ВМС США, направленной на ускорение разработки и внедрения систем направленной энергии нового поколения, предназначенных для выполнения широкого спектра задач — от борьбы с беспилотными летательными аппаратами до поддержки высокоточных ударов.

При этом ожидается, что высокоэнергетическое лазерное оружие дополнит традиционные кинетические системы в будущих боевых действиях на море. Лазерные вооружения выгодно отличаются от более традиционных систем более низкой стоимостью одного выстрела, более вместительным боезапасом и чрезвычайной эффективностью против быстрых и малогабаритных целей. Однако отмечается, что разработка таких систем довольно наукоемкая и предъявляет высокие требования к каждому компоненту — от оптики до терморегулирования.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.06 12:42
  • 2
МИД: ядерный потенциал не понес сильного ущерба из-за атак ВСУ на аэродромы
  • 12.06 12:24
  • 175
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 12.06 12:14
  • 9358
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.06 11:34
  • 0
Украина на пороге войны или мира?
  • 12.06 10:42
  • 694
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 12.06 10:36
  • 0
Невозможное – возможно
  • 12.06 04:06
  • 12
Проблемы с самолетом "Байкал"
  • 11.06 23:04
  • 0
Забавные фокусы пропаганды - в данном случае, российской.
  • 11.06 21:00
  • 1
Ответ на "ВМФ России исправил большую ошибку прошлого"
  • 11.06 10:56
  • 1
России предложили амбициозную цель в космосе
  • 11.06 05:32
  • 0
Каковы были за посление несколько лет основные претензии к боеспособности ВМФ РФ от более или менее грамотных специалистов (а не от диванных искпердов))
  • 11.06 02:56
  • 1
СВ США проходят подготовку применению БЛА снабжения TRV-150
  • 11.06 01:53
  • 0
По ВАЖНОМУ поводу "США могут дооснастить свои стратегические силы ядерными боеголовками после февраля 2026 года - СМИ"
  • 11.06 00:09
  • 1
В Кремле заявили о важности развития флота по современным технологиям
  • 10.06 20:18
  • 1
2029: начало конца?