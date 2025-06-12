В США заявили об отставании от КНР в судостроении, что подрывает боеготовность американского флота

ЦАМТО, 11 июня. Председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Дэн Кейн заявил, что значительное отставание США от Китая в темпах судостроения подрывает боеготовность американского флота.

"Мы не должны отставать от судостроительных мощностей Китая, которые сейчас значительно превышают наши", – подчеркнул Д.Кейн в письменных ответах к слушаниям в комитете по ассигнованиям палаты представителей по бюджету Пентагона.

Он также добавил, что "десятилетия деиндустриализации и недофинансирования подорвали морскую мощь США".

По его словам, несмотря на цель ВМС достичь численности в 381 корабль, флот по-прежнему остается "застрявшим ниже отметки в 300 ед.".

"Даже в мирное время нам сложно заменять выведенные из эксплуатации корабли, и это вызывает серьезную обеспокоенность в контексте готовности к военному конфликту", – цитирует "РИА Новости" Д.Кейна.

Он поддержал бюджетные инициативы Белого дома, которые предусматривают увеличение инвестиций в военное и коммерческое судостроение. Это, по его словам, необходимо для расширения промышленных мощностей, модернизации флота и повышения темпов строительства боевых кораблей.