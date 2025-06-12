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ЦАМТО

В США заявили об отставании от КНР в судостроении, что подрывает боеготовность американского флота

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Церемония ввода в состав Северного флота ВМС НОАК головного фрегата "Лохэ" (Luohe, 漯河 , бортовой номер "545") нового проекта 054В. Циндао, 22.01.2025
Церемония ввода в состав Северного флота ВМС НОАК головного фрегата "Лохэ" (Luohe, 漯河 , бортовой номер "545") нового проекта 054В. Циндао, 22.01.2025.
Источник изображения: китайские социальные сети

ЦАМТО, 11 июня. Председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Дэн Кейн заявил, что значительное отставание США от Китая в темпах судостроения подрывает боеготовность американского флота.

"Мы не должны отставать от судостроительных мощностей Китая, которые сейчас значительно превышают наши", – подчеркнул Д.Кейн в письменных ответах к слушаниям в комитете по ассигнованиям палаты представителей по бюджету Пентагона.

Он также добавил, что "десятилетия деиндустриализации и недофинансирования подорвали морскую мощь США".

По его словам, несмотря на цель ВМС достичь численности в 381 корабль, флот по-прежнему остается "застрявшим ниже отметки в 300 ед.".

"Даже в мирное время нам сложно заменять выведенные из эксплуатации корабли, и это вызывает серьезную обеспокоенность в контексте готовности к военному конфликту", – цитирует "РИА Новости" Д.Кейна.

Он поддержал бюджетные инициативы Белого дома, которые предусматривают увеличение инвестиций в военное и коммерческое судостроение. Это, по его словам, необходимо для расширения промышленных мощностей, модернизации флота и повышения темпов строительства боевых кораблей.

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Китай
США
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