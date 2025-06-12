Путин назвал долю современного вооружения в стратегических ядерных силах

Путин: доля современного вооружения в ядерных силах составляет 95%

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Доля современных вооружений в стратегических ядерных силах России составляет 95%, что является самым высоким показателем среди всех ядерных держав мира, заявил президент России Владимир Путин.

"Сейчас доля современных образцов вооружений техники в стратегических ядерных силах составляет уже 95%. Это хороший показатель, по сути, это самый высокий из всех ядерных держав мира", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам госпрограммы вооружений.