В Польше восхитились российской ракетой Х-101

Оnet: Российская ракета Х-101 бьет по всей территории Украины

Крылатая ракета Х-101 способна бить по всей территории Украины. Российским оружием восхитилось польское издание Оnet.

«Дальность действия ракеты, составляющая 2,5 тысячи километров, делает ее одним из немногих видов оружия в российском арсенале, способных поражать цели на всей территории Украины», — говорится в публикации.

Там отмечается, что работы по созданию ракеты начались во времена СССР. В 2012 году Х-101 (в ядерном оснащении — Х-102) ракета была принята на вооружение российской армии. Отличительной особенностью Х-101 является пониженная радиолокационная заметность и, при необходимости, наличие системы постановки помех.

В неядерном оснащении Х-101 несет 400-килограммовую фугасную боевую часть. В термоядерном оснащении мощность снаряда регулируется. Ракеты переносятся стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС и Ту-160.

«Сегодня в российском арсенале, вероятно, имеется около 150 единиц Х-101, поскольку их запас постоянно пополняется. В настоящее время русские ежемесячно способны выпускать примерно 70 таких ракет», — уверяет издание.

Ранее портал Military Watch Magazine сообщил, что Россия перебросила часть стратегических бомбардировщиков Ту-160 с аэродрома под Энгельсом на площадку под Анадырью.