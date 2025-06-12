Стало известно о переброске Ту-160 из Энгельса в Анадырь

MWM: Россия перебросила часть бомбардировщиков Ту-160 из Энгельса в Анадырь

Россия перебросила часть стратегических бомбардировщиков Ту-160 с аэродрома под Энгельсом на площадку под Анадырью. Об этом стало известно изданию Military Watch Magazine (MWM).

«По крайней мере два самолета были замечены на авиабазе Анадырь, расположенной более чем в 6600 километрах от Украины», — говорится в публикации со ссылкой на спутниковые снимки.

Там отмечается, что дальность ракет Х-101/102, которыми вооружен Ту-160, составляет 5000 километров, поэтому переброска самолетов не помешает им наносить удары по целям на Украине.

Ранее издание The National Interest (TNI) сообщило, что модернизация стратегического ракетоносца Ту-160 (по кодификации НАТО — Blackjack) повысит эффективность российского самолета.

В мае портал 19FortyFive заметил, что российский перспективный авиационный комплекс дальней авиации может обладать «пугающими возможностями, способными изменить ход игры».