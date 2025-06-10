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В США оценили модернизированный Ту-160

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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ.

TNI: НАТО не сможет противостоять модернизированному ракетоносцу Ту-160

Модернизация стратегического ракетоносца Ту-160 (по кодификации НАТО — Blackjack) повысит эффективность российского самолета. НАТО не сможет противостоять обновленной машине, пишет американское издание The National Interest (TNI).

Автор напомнил, что модернизированные самолеты получают современное оборудование и вооружение. «Модернизация может сделать российский Blackjack более актуальным в современных условиях», — говорится в материале.

Отмечается, что Ту-160, который остается ценным активом в арсенале Воздушно-космических сил России, развивает скорость более 2000 километров в час.

В январе издание TNI писало, что модернизация российских Ту-160 указывает на несостоятельность подхода США к отношениям с Россией. В публикации подчеркнули, что Ту-160 играют важнейшую роль в российской ядерной триаде.

В феврале 2024 года военный эксперт Анатолий Матвийчук допустил, что модернизированный ракетоносец Ту-160М может превосходить базовую модификацию по всем параметрам.

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Страны
Россия
США
Продукция
Ту-160
Проекты
NATO
Ядерный щит
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