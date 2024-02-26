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В России объяснили уникальность нового Ту-160М

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Предварительные испытания первого модернизированного ракетоносца Ту-160М с новыми двигателями НК-32 серии 02
Предварительные испытания первого модернизированного ракетоносца Ту-160М с новыми двигателями НК-32 серии 02.
Источник изображения: Фото: ПАО «ОАК»

Модернизированный ракетоносец Ту-160М может превосходить базовую модификацию по всем параметрам. Уникальность Ту-160М объяснил военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru.

«Ту-160М, скорее всего, превосходит Ту-160 во всем, особенно по количеству крылатых ракет. Предположу, что Ту-160М способен нести до 24 крылатых ракет в пусковых установках барабанного или револьверного типа. Это и Х-555, и Х-101, и Х-15, и Х-55», — сказал он.

Эксперт отметил, что вооружение нового самолета позволяет ликвидировать любую наземную цель. По его словам, задачей Ту-160 является нанесение ударов по целям на расстоянии в несколько тысяч километров, не входя в зону действия противовоздушной обороны противника.

Ранее в феврале стало известно, что президент России Владимир Путин предложил назвать новый Ту-160М именем первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

В декабре прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в 2024-м воздушно-космические силы получат два новых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Х-101
Х-555
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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