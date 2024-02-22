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Новый Ту-160М предложили назвать именем первого президента Татарстана

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Первый полет усовершенствованного стратегического ракетоносца Ту-160М
Первый полет усовершенствованного стратегического ракетоносца Ту-160М.
Источник изображения: Фото: ТАСС/пресс-служба ОАК

Новый стратегический ракетоносец Ту-160М предложили назвать именем первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Об этом сообщил Telegram-канал RIA Kremlinpool.

Отмечается, что президент России Владимир Путин выступил с подобной инициативой в ходе посещения Казанского авиационного завода, который выпускает Ту-160.

Ту-160М отличается от базовой версии самолета модернизированными двигателями, обновленными авионикой и бортовым оборудованием, а также новыми системами управления вооружением. Кроме того, самолет получил комплекс радиоэлектронной борьбы. Базовый Ту-160 совершил первый полет в 1981 году.

В декабре министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что Воздушно-космические силы России в 2024 году получат два новых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М.

В июле 2023 года госкорпорация «Ростех» сообщила о начале государственных совместных испытаний первого модернизированного ракетоносца Ту-160М. Испытания выполняются совместными экипажами Минобороны России и разработчика.

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Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Компании
КАПО Горбунова
Минoбороны РФ
Ростех
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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