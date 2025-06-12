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Военное обозрение

Партия модернизированных комплексов управления огнём артиллерии «Планшет-М-ИР» поступила в войска

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Комплекс «Планшет-М-ИР» версии 2022 года.

Источник изображения: topwar.ru

В рамках государственного оборонного заказа в Вооружённые силы Российской Федерации поступила новая партия машин комплекса управления огнём артиллерии «Планшет-М-ИР». Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

В отличие от предыдущей версии комплекса, в новой модификации была установлена метеостанция, а сам комплекс размещён на шасси бронированного автомобиля «Патруль» семейства КамАЗ. Ранее «Планшет-М-ИР» поставлялся в войска на базе бронеавтомобиля «Атлет» из линейки «Тигр-М».

«Высокоточные комплексы», входящие в состав госкорпорации Ростех, передали Министерству обороны России очередную партию машин управления из комплекса «Планшет-М-ИР», который базируется на бронированном шасси «Патруль»,

— говорится в сообщении.

«Планшет-М-ИР» предназначен для автоматизированной подготовки стрельбы и управления огнём реактивных систем залпового огня, артиллерийских и миномётных подразделений. Он был разработан на основе комплекса «Планшет-А», который был принят на вооружение российской армии в 2019 году, и представляет собой его более современную версию.

Комплекс способен работать с различными средствами разведки, включая беспилотные летательные аппараты, и позволяет получать информацию в режиме реального времени, обрабатывать её и передавать координаты для поражения целей.

Изначально «Планшет-М-ИР» разрабатывался на базе бронированного автомобиля, но может функционировать и без него.

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Тигр-М
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