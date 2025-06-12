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Стало известно о заключении контракта на создание европейского истребителя GCAP

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Фото: Toby Melville / Reuters
Фото: Toby Melville / Reuters.

Генерал Тарикко: Контракт на создание самолета GCAP заключат в 2026-2027 годах

Контракт на создание европейского истребителя нового поколения в рамках англо-японо-итальянской программы Global Combat Air Programme (GCAP) планируется заключить в 2026-2027 годы. Об этом изданию Defense News стало известно от генерала Военно-воздушных сил (ВВС) Италии Джандоменико Тарикко.

По его словам, совместное промышленное предприятия с участием британской BAE Systems, итальянской Leonardo и японской JAIEC, начнет работу «в течение нескольких недель» и будет базироваться в том же здании в Рединге недалеко от Лондона, что и управляющий офис программы GCAP International Government Organisation (GIGO).

«Через 12–15 месяцев общая численность персонала совместного предприятия и GIGO составит около 1000 человек», — сказал генерал.

Тарикко добавил, что первый международный контракт будет подписан GIGO с совместным предприятием к концу 2025 года, а затем GIGO, скорее всего, подпишет контракт на проектирование и разработку с совместным предприятием «к концу 2026 года или началу 2027 года».

В июле издание Breaking Defense сообщило, что концепт истребителя нового поколения, который разрабатывают в рамках программы GCAP, показали на авиасалоне Фарнборо в Британии.

Истребитель GCAP планируют принять на вооружение в 2035 году. Новый самолет сможет заменить итальянские и британские Eurofighter Typhoon, а также японские F-2.

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  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Продукция
EF-2000
F-2
Компании
BAE Systems
Leonardo
Проекты
Истребитель 5 поколения
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