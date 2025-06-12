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Состав Тихоокеанского флота пополнила шестая "Варшавянка"

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В среду, 11 июня, на "Адмиралтейских верфях" в Петербурге ввели в строй дизель-электрическую подлодку "Якутск". Это шестая и последняя субмарина проекта 636.3 (шифр "Варшавянка"), предназначенная для Тихоокеанского флота.

Напомним, что "Якутск" заложили на "Адмиралтейских верфях" в августе 2021 года и спустили на воду в октябре 2024 года.

ДЭПЛ "Якутск"

ОСК


"Прием в состав Военно-морского флота любого боевого корабля – это событие национального масштаба. Нам посчастливилось быть участниками этого события. Сегодня, в канун Дня России, одно из старейших предприятий судостроительной отрасли нашей страны передает Военно-морскому флоту новейшую подводную лодку", – сказал на церемонии заместитель главкома ВМФ Владимир Воробьев.

Контракт на производство шести подводных лодок типа "Варшавянка" для Тихоокеанского флота был подписан в сентябре 2016 года. В 2010-х годах "Адмиралтейские верфи" выполнили аналогичный заказ в интересах Черноморского флота. В состав Тихоокеанского флота ранее вошли субмарины "Петропавловск-Камчатский", "Волхов", "Магадан", "Уфа" и "Можайск".

"Варшавянки" предназначены для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, для обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника.

Длина "Варшавянки" составляет 73 метра, ширина – 10 метров, водоизмещение – 3950 тонн. Рабочая глубина погружения – 240 метров, предельная – 300 метров. Скорость подводного хода – 20 узлов, автономность – 45 суток. Экипаж – 52 человека. Подлодка вооружена шестью торпедными аппаратами калибра 533 мм, минами и крылатыми ракетами "Калибр".

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