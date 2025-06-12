Путин: необходимо повышать экспортный потенциал российских вооружений

В частности, речь идет об образцах, прошедших испытания в реальных боевых действиях, указал президент

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Необходимо повышать экспортный потенциал российских вооружений и техники, особенно тех, которые подтвердили эффективность в бою. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая совещание по госпрограмме вооружений.

"Также необходимо повышать экспортный потенциал отечественного вооружения и техники, особенно тех образцов, которые прошли испытания не на полигоне, а в реальных боевых действиях высокой интенсивности и подтвердили свою надежность и эффективность", - указал Путин.