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Известия.ru

Путин заявил о кратном увеличении объемов производства оборонных предприятий

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Источник изображения: Фото: Global Look Press

Российским оборонным предприятиям благодаря оказываемой поддержки государства удалось кратно увеличить объемы производства за последние годы. Об этом 11 июня заявил президент РФ Владимир Путин в рамках совещания, посвященного государственной программе вооружений.

«За последние годы при поддержке государства оборонные предприятия кратно увеличили объемы производства, и нужно рачительно использовать этот потенциал, выстраивать продуманную кадровую политику, а Минпромторгу и Минобороны видеть перспективу и думать, как при необходимости обеспечить загрузку предприятий производством гражданской продукции», — отметил он.

По словам Путина, Россия занимается этим вопросом как минимум 10 лет. Он также отметил необходимость выстраивать конкретные планы по диверсификации производств. Путин считает, что мероприятия государственной программы должны быть скоординированы с планами обороны и строительства Вооруженных сил (ВС) и другими документами в области стратегического планирования.

Помимо этого, следует учитывать глобальные тенденции, направленные на развитие военных технологий, количество государств, принимающих активное участие в развитии этого направления. Это, в свою очередь, отображает процессы разработки новых центров технологического, научного, индустриального развития в рамках многополярного мира.

«Важно заблаговременно рассчитать потребности и начать подготовку инфраструктуры для размещения новых систем вооружения, включая базы, арсеналы, аэродромы и так далее. Необходимые для строительства и модернизации таких объектов финансовые ресурсы надо закрепить в программе отдельной строкой», — подчеркнул Путин.

Ранее, 23 мая, Путин сообщил, что оборонно-промышленный комплекс государства в настоящее время продолжает работать в усиленном режиме. Его ключевая задача заключается в обеспечении всем необходимым подразделения, принимающих участие в специальной военной операции. Президент РФ также призвал улучшать взаимодействие с зарубежными партнерами для продвижения на экспорт российских вооружений.

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Минпромторг РФ
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