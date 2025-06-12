Российские военные в зоне СВО начали применять новый разведывательный дрон «Воробей» с функцией «летающий бинокль»

Источник изображения: topwar.ru

В России разработан разведывательный беспилотник с функцией «летающий бинокль», способный зависать в воздухе и подолгу наблюдать за определенным участком фронта. Об этом сообщили в конструкторском бюро «Стратим».

Российские специалисты разработали разведывательный дрон «Воробей» с функцией «летающий бинокль». Беспилотник способен долгое время находиться в одной точке, автоматически поддерживая текущее местоположение, направление и высоту, ведя наблюдение за определенным участком фронта. Кроме того, он способен самостоятельно находить цели, в том числе военную технику противника, передавая оператору четкую картинку с помощью камеры с мощным зумом.

Дрон «Воробей», сделанный с использованием технологии искусственного интеллекта, может самостоятельно распознавать цели, в частности военную технику.

— приводят «Известия» слова основателя КБ «Стратим» с позывным Оби-Ван.

«Воробей» в сложенном виде Источник изображения: topwar.ru

Как отметили в КБ, «Воробей» является легким разведчиком, работающим на нестандартной частоте, и в отличие от Mavic обладает открытой прошивкой. Работа дрона не зависит от иностранных производителей.

Данный дрон уже используется нашими бойцами в зоне СВО, пока в режиме апробации, разработчики собирают информацию, выявляя возможные недостатки БПЛА, чтобы оперативно внести изменения в его конструкцию по мере выпуска. Обратная связь с бойцами в компании налажена. Серийное производство беспилотника уже запущено, в скором времени в зону СВО отправятся уже серийные машины.

Заявленные характеристики: дальность полета — 10 км, высота — до 500 м, скорость — 80 км/ч, время нахождения в воздухе — до 40 минут.