МИД: ядерный потенциал не понес сильного ущерба из-за атак ВСУ на аэродромы

Рябков: ядерный потенциал не понес сильного ущерба из-за атак ВСУ на аэродромы

СОЧИ, 11 июн — РИА Новости. Потенциал ядерного сдерживания не пострадал из-за атак ВСУ на аэродромы, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

"Наш потенциал ядерного сдерживания Соединенных Штатов Америки (и любого другого потенциального противника) в результате этих действий не понес существенного ущерба по причине того, что масштабы последствий этого нападения Киевом сознательно, преднамеренно, целенаправленно преувеличиваются", — сказал дипломат.

Другие заявления Рябкова:

пострадавшая техника может быть и будет восстановлена;

далеко не вся она относится к тем платформам, которые входят в систему засчета по договору о СНВ;

Россия приостановила выполнение договора из-за действий США в 2023 году;

определенные виды вооружения и техники, которые определены как таковые в соглашении, могут быть отнесены к стратегической авиации:

"Другие системы не относятся к разряду стратегических бомбардировщиков, тяжелых бомбардировщиков, по смыслу ДСНВ. Соответственно, в этом плане никакого ослабления наших возможностей в данной сфере не произошло". Сергей Рябков Замглавы МИД

Москва обеспокоена отсутствием реакции со стороны Вашингтона и Лондона на требование повлиять на Киев и прекратить эскалацию.

Атаки на аэродромы

Первого июня Минобороны сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет.

Некоторых причастных к налетам удалось задержать.

Ответственность за теракты взял на себя Владимир Зеленский.