Атомный ледокол «Арктика» проекта 22220 прибыл на Балтийский завод в Санкт-Петербурге для проведения планового ремонта

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Атомный ледокол «Арктика» проекта 22220, давший название всей серии, совершил переход из Мурманска в Санкт-Петербург и прибыл на Балтийский завод для планового ремонта и очередного освидетельствования РМРС (Российский морской регистр судоходства).

Согласно требованиям РМРС, судно должно каждые пять лет проходить обязательное освидетельствование для подтверждения класса. На Балтийском заводе ледокол будет подготовлен к докованию, которое пройдет в Кронштадте. После всех необходимых работ «Арктику» отбуксируют и поставят в док имени П.И. Велещинского на Кронштадтском морском заводе.

В доке судно пройдет комплексное обследование, включая диагностику подводной части корпуса, проверку рулевого устройства и валопроводов, специалисты восстановят антикоррозионное покрытие. После чего ледокол вернется обратно в Мурманск для работы на Северном морском пути.

Стоит отметить, что в 2021 году «Арктика» уже вставала на ремонт из-за неисправного гребного электродвигателя на правом валу, замену которого провели в ходе докования на Кронштадтском морском заводе.

Головной ледокол «Арктика» проекта 22220 был заложен в ноябре 2013 года, спущен на воду 16 июня 2016 года и передан в эксплуатацию 21 октября 2020 года. При этом передача корабля прошла с аварийным электродвигателем с ограничениями по мощности «под определенные гарантии и обязательства». В настоящее время является флагманом ледокольного флота России.