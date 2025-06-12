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ВС России поставили «Планшеты» для управления артиллерией

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Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости.

«Ростех» поставил Минобороны машины «Планшет-М-ИР» для управления артиллерией

Вооруженным силам (ВС) России поставили машины комплекса «Планшет», который предназначен для управления артиллерией. Об этом сообщил холдинг «Высокоточные комплексы» в Telegram.

«Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации Ростех поставил Минобороны России очередную партию машин управления из состава комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-М-ИР" на бронированном шасси "Патруль". Они способны обрабатывать разведывательную информацию в том числе с беспилотников», — говорится в сообщении.

Комплекс предназначен для автоматизированной подготовки стрельбы и управления огнем реактивных систем залпового огня, артиллерийских и минометных подразделений. Отмечается, что «Планшет» может взаимодействовать с другими разведывательными системами, включая беспилотники. Комплекс обрабатывает полученную информацию в режиме реального времени, что повышает точность и оперативность огня.

В холдинге добавили, что комплекс постоянно модернизируют. Недавно в состав «Планшета» включили современную метеостанцию для получения точных метеоданных, которые влияют на ведение огня.

В марте «Известия» писали, что в зоне специальной военной операции начали применять новые комплексы артиллерийской разведки 96Л6, по своим возможностям превосходящие системы «Зоопарк-1». Они позволяют обнаруживать артиллерийские позиции на расстоянии 70 километров.

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