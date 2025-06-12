Пока в компьютере: ВВС США показали рендер новой крылатой ракеты с ядерной боеголовкой

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Военно-воздушные силы США продемонстрировали новую крылатую ракету, способную нести ядерную боеголовку. Правда, есть нюанс.

Пока что речь идет даже не о прототипе ракеты нового поколения. ВВС США продемонстрировали созданную с использованием компьютерной графики модель (рендер) крылатой ракеты AGM-181A Long-Range Standoff (LRSO) с ядерной боевой частью. Об этом пишет онлайн-издание военной тематики TWZ.

Уточняется, что ракета дальнего радиуса действия нового поколения в перспективе может заменить AGM-86B Air Launched Cruise Missile (ALCM), которая остается единственной крылатой ракетой ВВС США с ядерным оснащением. Издание напомнило, что ALCM остается в арсенале ВВС еще со времен холодной войны. Ее продолжают эксплуатировать после снятия с вооружения в 2012 году более совершенной AGM-129 Advanced Cruise Missile (ACM).

Наиболее примечательным на первом несекретном рендере является то, что LRSO имеет перевернутое хвостовое оперение, очень похожее на оперение малозаметной крылатой ракеты воздушного базирования AGM-158 JASSM с неядерным оснащением

— говорится в публикации.

Ракету LRSO смогут нести новые бомбардировщики B-21 Raider и модернизированные B-52 Stratofortress. Тактико-боевые характеристики пока что виртуального нового оружия не раскрываются, как и сроки создания прототипа и возможного серийного производства.

Известно лишь, что LRSO — это дозвуковая ракета. Она будет превосходить предшественников по дальности полета, а конструкция ее планера обеспечивает сниженную радиолокационную заметность.

В марте онлайн-издание 19FortyFive писало, что создание ядерной крылатой ракеты AGM-181 LRSO идет, в отличие от других программ модернизации ядерных систем США, с опережением графика. Практически все остальные программы, включая разработку гиперзвукового оружия, Пентагон постоянно переносит по срокам исполнения, одновременно запрашивая у Конгресса дополнительные ассигнования на их реализацию.