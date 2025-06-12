Войти
Военное обозрение

Пока в компьютере: ВВС США показали рендер новой крылатой ракеты с ядерной боеголовкой

450
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Военно-воздушные силы США продемонстрировали новую крылатую ракету, способную нести ядерную боеголовку. Правда, есть нюанс.

Пока что речь идет даже не о прототипе ракеты нового поколения. ВВС США продемонстрировали созданную с использованием компьютерной графики модель (рендер) крылатой ракеты AGM-181A Long-Range Standoff (LRSO) с ядерной боевой частью. Об этом пишет онлайн-издание военной тематики TWZ.

Уточняется, что ракета дальнего радиуса действия нового поколения в перспективе может заменить AGM-86B Air Launched Cruise Missile (ALCM), которая остается единственной крылатой ракетой ВВС США с ядерным оснащением. Издание напомнило, что ALCM остается в арсенале ВВС еще со времен холодной войны. Ее продолжают эксплуатировать после снятия с вооружения в 2012 году более совершенной AGM-129 Advanced Cruise Missile (ACM).

Наиболее примечательным на первом несекретном рендере является то, что LRSO имеет перевернутое хвостовое оперение, очень похожее на оперение малозаметной крылатой ракеты воздушного базирования AGM-158 JASSM с неядерным оснащением

— говорится в публикации.

Ракету LRSO смогут нести новые бомбардировщики B-21 Raider и модернизированные B-52 Stratofortress. Тактико-боевые характеристики пока что виртуального нового оружия не раскрываются, как и сроки создания прототипа и возможного серийного производства.

Известно лишь, что LRSO — это дозвуковая ракета. Она будет превосходить предшественников по дальности полета, а конструкция ее планера обеспечивает сниженную радиолокационную заметность.

В марте онлайн-издание 19FortyFive писало, что создание ядерной крылатой ракеты AGM-181 LRSO идет, в отличие от других программ модернизации ядерных систем США, с опережением графика. Практически все остальные программы, включая разработку гиперзвукового оружия, Пентагон постоянно переносит по срокам исполнения, одновременно запрашивая у Конгресса дополнительные ассигнования на их реализацию.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
B-52
JASSM
Проекты
ГЗЛА
ИТ
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.06 12:42
  • 2
МИД: ядерный потенциал не понес сильного ущерба из-за атак ВСУ на аэродромы
  • 12.06 12:24
  • 175
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 12.06 12:14
  • 9358
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.06 11:34
  • 0
Украина на пороге войны или мира?
  • 12.06 10:42
  • 694
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 12.06 10:36
  • 0
Невозможное – возможно
  • 12.06 04:06
  • 12
Проблемы с самолетом "Байкал"
  • 11.06 23:04
  • 0
Забавные фокусы пропаганды - в данном случае, российской.
  • 11.06 21:00
  • 1
Ответ на "ВМФ России исправил большую ошибку прошлого"
  • 11.06 10:56
  • 1
России предложили амбициозную цель в космосе
  • 11.06 05:32
  • 0
Каковы были за посление несколько лет основные претензии к боеспособности ВМФ РФ от более или менее грамотных специалистов (а не от диванных искпердов))
  • 11.06 02:56
  • 1
СВ США проходят подготовку применению БЛА снабжения TRV-150
  • 11.06 01:53
  • 0
По ВАЖНОМУ поводу "США могут дооснастить свои стратегические силы ядерными боеголовками после февраля 2026 года - СМИ"
  • 11.06 00:09
  • 1
В Кремле заявили о важности развития флота по современным технологиям
  • 10.06 20:18
  • 1
2029: начало конца?