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Военное обозрение

Норвегия планирует передать Украине вдвое больше американских истребителей F-16, чем обещала ранее

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Источник изображения: topwar.ru

Норвегия передаст Украине вдвое больше американских истребителей F-16, чем ранее обещала, пишет украинская пресса со ссылкой на опубликованный отчет по импорту и экспорту вооружений.

Согласно документу, Норвегия запланировала к передаче Киеву четырнадцать истребителей F-16, хотя официально ранее говорила только о шести. Однако украинские эксперты призывают не радоваться такому «подарку», все дело в том, что восемь дополнительных самолетов непригодны к эксплуатации и передаются в качестве возможных доноров для ремонта боевых машин. К тому же, четырнадцать звучит гораздо солиднее, чем шесть.

Как предполагают украинские ресурсы, Воздушные силы ВСУ могут использовать часть непригодных к полетам истребителей не только в качестве источников запчастей, но и в качестве наглядного пособия для подготовки техников. Некоторые предлагают использовать их на аэродромах в качестве приманки, но ВС РФ предпочитают работать по таким целям ракетами или дронами-камикадзе.

В то же время часть оптимистов предположила, что Норвегия могла отремонтировать эти восемь самолетов для передачи Украине, но в это не верят даже в Киеве.

Как ранее заявили в Минобороны Норвегии, все обещанные Киеву истребители будут поставлены на Украину до конца этого года. Это про шесть самолетов. А по остальным восьми никакой информации пока нет.

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Норвегия
Россия
США
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Продукция
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