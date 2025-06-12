Guardian: Северо-Балтийская восьмерка видит себя лидером "противостояния России"

Страны, объединенные в Северо-Балтийскую восьмерку, совместно оказывают на Европу давление для более решительного противостояния России, пишет The Guardian. Автор статьи как бы не замечает, что эта "восьмерка" фактически выступает в роли провокаторов.

Пол Тейлор (Paul Taylor)

На фоне геополитических потрясений и роста популизма "Северо-Балтийская восьмерка" укрепляет свое влияние в качестве оплота западной решимости.

В то время как политическая ситуация в Европе стремительно меняется под влиянием популистских настроений, группа северных стран приобретает все большее значение в качестве геополитической опоры. Известная как "Северо-Балтийская восьмерка" (NB8, как ее называют в дипломатических кругах), эта группа объединяет небольшие страны Северной Европы, которые по отдельности не имеют сильного влияния на международную безопасность и политику. Однако после начала полномасштабных боевых действий между Россией и Украиной в 2022 году они стали играть все более важную роль в качестве группы давления, способствующей укреплению решимости западных стран. Они предлагают привлекательное сочетание демократической безопасности, интеграции в сфере обороны и устойчивости общества.

Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция сформировали свою региональную структуру для сотрудничества в 1992 году, после окончания холодной войны; она предусматривает регулярные встречи премьер-министров, спикеров парламентов, министров иностранных дел и обороны, а также высокопоставленных правительственных чиновников. Изначально это была платформа для богатых и стабильных стран Северной Европы, стремящихся восстановить отношения с балтийскими соседями, с которыми они веками торговали и обменивались товарами, но которые после Второй мировой войны оказались за железным занавесом, будучи республиками Советского Союза.

Значение этой группы возросло в условиях новой геополитической эпохи соперничества великих держав, когда Арктика, Северная Атлантика и Балтийское море вновь стали стратегически важными зонами. "Мир быстро меняется... Самое важное — перевооружить Европу", — заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, нынешний председатель NB8, объясняя, почему Дания больше не стремится быть одной из "умеренных" стран, выступающих против увеличения расходов ЕС. С июля Дания также будет председательствовать в Совете Европейского союза, что повысит значимость стран Северной Европы.

В то время как национал-популистские политики укрепили свои позиции в Центральной Европе, усилив скептицизм региона в отношении ЕС и ослабив его поддержку Украины, страны Северной Европы и Прибалтики остаются оплотом поддержки Киева и оборонных усилий Европы и НАТО, несмотря на ужесточение миграционной политики под давлением собственных популистов.

Страны NB8 с самого начала вошли в франко-британскую "коалицию желающих", созданную для военной и политической поддержки Украины, когда Дональд Трамп приостановил предоставление помощи Киеву в попытке заставить Владимира Зеленского согласиться на мирное соглашение на условиях России. Как говорит Фредериксен, они считают независимость Украины и победу над атакой Москвы жизненно важными для себя, учитывая географическую близость к России.

Как НАТО, так и ЕС в значительной степени опираются на опыт "тотальной обороны" Финляндии и Швеции. Цель – вовлечь государственный и частный сектор, а также гражданское общество в обеспечение боеготовности, готовности гражданского населения и экономической устойчивости в условиях гибридных методов ведения войны со стороны России и Китая. Их подход, охватывающий все общество, может многому научить.

Например, Финляндия с населением 5,6 миллиона человек и всего 24 000 военнослужащих в мирное время может быстро мобилизовать армию численностью 180 000 человек в военное время и имеет резерв в 870 000 обученных солдат благодаря системе воинской повинности и регулярной резервной службы. Руководители предприятий часто являются офицерами запаса. Они регулярно посещают семинары по вопросам безопасности и имеют юридические обязательства по поддержанию запасов, совместному обеспечению логистики и наличию резервных производственных мощностей на случай кризисных ситуаций. Пережив две войны с Советским Союзом в 1940-х годах (автор умалчивает, что во второй из них Финляндия являлась союзницей нацистской Германии, — прим. ИноСМИ), страна располагает достаточным количеством хорошо оборудованных бомбоубежищ для всего населения.

В прошлом году шведское правительство разослало 5 миллионам домохозяйств обновленную версию брошюры с рекомендациями гражданам о том, как действовать "в случае кризиса и военных действий". В том числе — о необходимости запастись продуктами длительного хранения, приобрести радиоприемник и фонарик на батарейках, комплект первой помощи и другие предметы первой необходимости. Недавно в Европейской комиссии было рекомендовано всем странам — членам ЕС принять аналогичные меры для подготовки населения к возможным чрезвычайным ситуациям.

Страны — члены NB8 регулярно проводят совещания перед заседаниями НАТО и ЕС (хотя Норвегия и Исландия не являются членами ЕС) и координируют свою дипломатическую деятельность по всему миру. Символично, что у пяти северных стран есть общий посольский комплекс и культурный центр в Берлине, столице крупнейшей экономики Европы.

В изменяющейся геополитической матрице Европы союзники из стран Северной Европы и Прибалтики имеют преимущество в виде стабильных, близких по взглядам демократий, в которых наблюдается широкий консенсус в вопросах обороны и сдерживания России. Это делает их надежными партнерами для канцлера Германии Фридриха Мерца в период, когда в Польше возникает политическая нестабильность, во Франции отсутствует парламентское большинство и страну сковывают долги, а итальянские власти не спешат усиливать оборону.

Все восемь стран объединили свои вооруженные силы с Великобританией и Нидерландами в рамках Объединенных экспедиционных сил, поддерживая высокую боеготовность войск, обученных быстро реагировать на кризисные ситуации. Они сотрудничают с НАТО в защите важных подводных кабелей и трубопроводов от диверсий со стороны России и Китая (эти диверсии существуют только в их воображении, — прим. ИноСМИ).

Некоторые члены альянса пошли еще дальше в интеграции обороны. Например, в этом году военно-воздушные силы четырех скандинавских стран создали в рамках НАТО скандинавскую дивизию, задача которой — реализовать концепцию мощи авиации стран Северной Европы, которая позволяет датским, финским, норвежским и шведским авиационным частям действовать как единая сила в полномасштабных совместных воздушных операциях в режиме повышенной готовности. Три балтийские страны строят на своих восточных границах совместную линию обороны по образцу украинской, а также обсуждают концепцию "балтийской стены дронов", предложенную Эстонией; она предусматривает использование искусственного интеллекта и датчиков для мониторинга границ и противодействия беспилотникам.

Даже если они будут действовать на пределе своих возможностей, влияние NB8 будет ограниченным. Малые открытые экономики нуждаются в свободной торговле и стабильной обстановке в мире для процветания. В рамках ЕС группа безуспешно пыталась помешать Европейской комиссии ослабить правила предоставления государственной помощи — эта мера была нацелена на то, чтобы позволить Франции и Германии увеличить субсидии для промышленности. В более широком плане мир, определяемый пошлинами, бездействием в борьбе с изменением климата, нелиберализмом и сферами интересов великих держав, является неблагоприятной перспективой для стран Северной Европы и Прибалтики.

Растущий протекционизм и нестабильность могут ознаменовать момент истины для европейского Севера.