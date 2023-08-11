Войти
ТАСС

На форуме "Армия-2023" покажут новейший метеорадар для авиации

142
0
0
Посадка самолета Ил-112В
Посадка в Жуковском после перелета из Воронежа первого летного опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В (серийный номер 01-01, бортовой номер "01 желтый", регистрационный номер RF-41400), 13.08.2021. Спустя четыре дня данный борт потерпел катастрофу при перелете из Жуковского на аэродром Кубинка.
Источник изображения: ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

По словам генерального директора АО "Навигатор" Сергея Бабурова, "Метеор" может видеть сдвиги ветра и турбулентность, что является уникальным функционалом в классе легких моноблочных РЛС

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Новейшую российскую метеорологическую радиолокационную станцию (МРЛС) "Метеор", превосходящую по техническим параметрам зарубежных конкурентов, представят на международном военно-техническом форуме "Армия-2023". Об этом сообщили в АО "Навигатор".

"Специалисты АО "Навигатор" создали российскую метеорологическую радиолокационную станцию (МРЛС) "Метеор", превосходящую по техническим параметрам зарубежных конкурентов. Новая МРЛС позволяет обнаруживать опасные метеообразования, которые могут повлиять на безопасность полета, определять наземные объекты для навигационных целей и малоразмерные объекты на фоне поверхности", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора АО "Навигатор" Сергея Бабурова, станция обладает несколькими конкурентными преимуществами. "Она имеет большой энергетический потенциал, обеспечивающий отличную дальность обнаружения типовых целей, может видеть сдвиги ветра и турбулентность, что является уникальным функционалом в классе легких моноблочных РЛС", - отметил он.

Как сообщили в организации, метеорадар может быть установлен на вертолеты и турбовинтовые самолеты, в том числе вертолеты семейства Ми-8/17, самолеты ЛМС-901 "Байкал", ТВРС-44, Ил-112. "На данный момент разработанная АО "Навигатор" МРЛС "Метеор" готовится к заводским испытаниям. Конструкторами компании рассматривается возможность расширения функциональных возможностей изделия", - заявили в АО "Навигатор".

Международный военно-технический форум "Армия-2023" пройдет с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Участие своих официальных военных делегаций в форуме подтвердили свыше 60 государств. C 15 по 17 августа форум будет работать для специалистов, делегаций иностранных государств и для проведения мероприятий научно-деловой программы. Для массового посещения он будет открыт с 18 по 20 августа. ТАСС - стратегический медиапартнер. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ил-112
Ми-8
Похожие новости
10.09.2021
Рыночный Checkmate
02.06.2021
День создания Военно-транспортной авиации России
28.12.2015
ВС РФ получили партию комплексов "Витебск" для транспортной авиации
10.03.2015
Российский десант в Бангалоре
24.02.2015
Aero India - 2015: РФ расширяет сотрудничество с Индией и ее соседями
12.08.2014
Столпы нашего моторостроения
31.08.2009
Видеть ночью как днем
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.08 02:46
  • 54102
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.08 00:01
  • 0
Казино WRCFT+ ТОП в рейтинге онлайн на реальные деньги в августе 2023 года (Список прибыльных online casino)
  • 10.08 21:43
  • 6
Ракетный центр Макеева покажет макет перспективной ракеты "Корона" на форуме "Армия-2023"
  • 10.08 20:21
  • 1
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 10.08 17:11
  • 204
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 10.08 16:22
  • 0
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО и музей ДВКР ФСБ России приготовили насыщенную программу для участников форума «Армия-2023»
  • 10.08 16:14
  • 3
Российский автопром пустился в погоню за Илоном Маском
  • 10.08 15:53
  • 21
Путин призвал российских авиастроителей занять освободившуюся в РФ нишу
  • 10.08 14:34
  • 10
ВВС США «показали» массированный удар по России
  • 10.08 13:45
  • 1
Американское издание: Россия сумела решить проблему с оптикой для новейших танков
  • 10.08 12:50
  • 1
"Нет равных": в США высоко оценили российские вертолеты Ми-28 и Ка-52
  • 10.08 10:52
  • 1
Скоро Запад избавится от Украины. Ее жизненный цикл завершается
  • 10.08 09:18
  • 0
Ликвидация очередной польской угольной шахты – преступление против госимущества
  • 10.08 08:56
  • 2
Американскому беспилотнику Mojave не понадобятся взлетно-посадочные полосы
  • 10.08 06:30
  • 3
"В зоне поражения может оказаться и Московский регион": насколько опасны французские ракеты SCALP