Сборная команда: как ремонтируют БПЛА в зоне спецоперации

Технико-эксплуатационная группа восстанавливает сотни беспилотников ежемесячно

Сегодня, когда в воздухе полномасштабно идет война дронов, их количество и скорость поставки в боевые подразделения становятся одними из важнейших факторов успеха. Важно также обслуживание БПЛА, подготовка коммерческих образцов к работе в условиях боевых действий, быстрый ремонт поврежденных и трофейных дронов. В группировке «Центр» для ускорения работ организованы технико-эксплуатационные группы, на базе которых ведутся работы. В одном из цехов по ремонту беспилотников «Известия» увидели, как машины возвращают в строй.

Как были созданы технико-эксплуатационные группы

— В среднем в месяц мы ремонтируем около 350–400 дронов. Каждый стоимостью от 100 тыс. рублей. Наша мастерская не единственная, но выполняет роль центральной в группировке, поэтому через нее идет большой поток, — объясняет ефрейтор Александр Егоров, мастер технико-эксплуатационной части.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

До массового распространения БПЛА в ходе СВО не существовало ремонтно-эксплуатационных служб для них. Идея централизованного восстановления поврежденных дронов возникла при накоплении большого количества сбитых трофеев врага.

— Когда мы начали сбивать дроны и их слишком много накопилось, возникла идея ремонтировать их. Попробовали — получилось, и начали дальше развиваться. Начинали заниматься этим на направлении Кременной. Изначально база стала пополняться силами военнослужащих. Одному починили — остались запчасти, которые могут быть нужны другому. Потом о нас узнали люди, стали привозить гуманитарную помощь, Минобороны начало выделять запчасти, и мы дошли до текущих масштабов, — вспоминает Александр.

Как организована работа в технико-эксплуатационных группах

Сегодня ремонтный цех выглядит лучше, чем многие небольшие предприятия, занимающиеся электроникой. Полностью оборудованы типовые рабочие места, сломанные «Мавики» из ячеек движутся по рабочему циклу до стола, где уже готовыми ожидают хозяев. Как и в любом техническом деле, важен обмен опытом и новой информацией. Скорость распространения данных и знаний стала отличительной чертой СВО: о новинке или успешном решении, которое появилось на одном участке, должны как можно быстрее узнать по всей линии фронта.

— Если мы выяснили что-то новое, скажем, исследуя трофейные дроны, то минимум тысяча наших военных коллег узнают об этом в следующие пяти минут, — рассказывает ефрейтор Александр Егоров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Естественно, для выполнения работ нужен личный состав, склонный к подобной деятельности. Ремонт электроники требует не только знаний и умений, которым можно научить желающих. Александр подчеркивает, что важна мотивация, усидчивость, выносливость, склад мышления.

— Бывают моменты, когда ребята ночью приезжают. Вышли с боевой задачи в 23 часа, в полночь приехали к нам, и у них должна следующая группа уйти на боевую задачу на рассвете. Кто-то из нас встает, быстро делает, они даже не уезжают, а у нас ждут, и мы выдаем, а группа сразу едет на боевые, — рассказывает Александр.

Не секрет, что в начале массового применения коммерческих БПЛА в боевых действиях некоторые решения, прошивки электроники мы копировали у врага. Сегодня, по словам наших собеседников, ситуация чаще всего обратная. Можно сказать, что в войне умов противник стал отставать от развития российских войск.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

В данный момент, когда идет создание отдельных подразделений БПЛА, подобные ремонтно-эксплуатационные отряды в перспективе могут быть расширены до технических подразделений и баз соответствующего размера. В качестве аналогии можно привести ремонтные батальоны и полки, существующие для обслуживания автомобильной и бронетехники и вооружения.

В цеху работают абсолютно разные люди. Александр попал в армию во время мобилизации, но пошел на службу добровольно. Боевой путь начинал в разведке стрелкового полка, лично застал распространение малых БПЛА и превращение разведки из пешей в воздушную. У одного из рабочих столов разбирает «Мавик» Александр Иванов — мастер эксплуатационного взвода, который в мирной жизни был инженером радиотехником, имел дело с обслуживанием антенн навигационных систем на авто- и железнодорожном транспорте. Но, подписывая контракт на военную службу, он не знал, что попадет в подобное подразделение. Уже на месте его заметили и во время подготовки отправили попробовать свои силы в ремонте БПЛА.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Самый молодой из работающих в цеху — 19-летний Игорь Слободчиков, который выбрал контрактную службу в армии сразу в 18 лет.

— Пошел сразу на контракт, появилось желание сделать военную карьеру. И к своим ребятам попасть поближе. Сначала я был связистом, далее меня перевели на радиоэлектронную разведку, а потом уже в ремонтное подразделение, — рассказывает Игорь. Он воспитывался в детском доме, и под «своими ребятами» подразумевает молодых людей, с которыми вместе рос. Видеться получается редко, но при возможности они поддерживают связь друг с другом в свободные моменты.

Дмитрий Астрахань