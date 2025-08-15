ФСБ опубликовала записи разговоров сотрудников ВПК Украины о проекте "Сапсан"

Согласно соответствующим переговорам, украинская сторона планировала производить по 200 таких ракет в месяц

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Украинская оборонная промышленность планировала выпускать в месяц по 200 ракет "Сапсан", до того, как их планы были сорваны Минобороны РФ и ФСБ России. Соответствующие переговоры сотрудников украинского ВПК, добытые ФСБ, опубликовало издание RT.

"Тогда мы планируем 200 штук в месяц делать", - говорит один из участников переговоров. Этот же человек рассказывает, что "Сапсан" замаскирован под контейнер, который раскрывается при приведении в боевую готовность.

Далее участники обсуждают российскую атаку на заводы, производившие компоненты для "Сапсана". По их словам, в предприятия попали 30 беспилотников и ракеты. При этом в переговорах эти люди жалуются друг другу, что за ними шпионят украинские спецслужбы. Отдельно в разговоре упоминаются иностранные делегации, которые, по всей видимости, должны были посещать производство украинских ракет.

Ранее в ФСБ сообщили, что Федеральной службой безопасности во взаимодействии с Министерством обороны РФ нанесено огневое поражение объектам военно-промышленного комплекса Украины, задействованным в создании оперативно-тактических ракетных комплексов. Это позволило предотвратить угрозу уничтожения целей в глубине территории России и ликвидировать техническую базу производства украинских дальнобойных баллистических ракет.