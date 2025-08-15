Войти
ЦАМТО

Австралия передала ВС Папуа-Новой Гвинеи бронированные Toyota Land Cruiser

390
0
0

ЦАМТО, 14 августа. Правительство Австралии передало Вооруженным силам Папуа-Новой Гвинеи 12 бронированных машин высокой проходимости Toyota Land Cruiser.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, Министерство обороны Австралии объявило о передаче техники в ходе состоявшегося 12 августа визита министра обороны Ричарда Марлеса в Папуа-Новую Гвинею. Глава австралийского оборонного ведомства принял участие в открытии реконструированной военно-морской базы "Ломбрум".

Как указано в заявлении Министерства обороны, легкие внедорожники позволят безопасно передвигаться на различном рельефе и оперативно реагировать на угрозы внутренней безопасности Папуа-Новой Гвинеи.

По данным "Janes Land Warfare Platforms: Logistics, Support & Unmanned", Toyota Land Cruiser представляет собой легкий внедорожник традиционной конструкции. Двигатель расположен под капотом спереди, а отсек экипажа и грузовой отсек – в кормовой части машины.

По данным Министерства обороны Австралии, военно-морская база "Ломбрум", также известная как "Тарангау", является одним из основных проектов по обеспечению безопасности, реализуемых Австралией в Тихоокеанском регионе. Проект был запущен в 2020 году.

Связи в сфере обороны между Австралией и Папуа-Новой Гвинеей также укрепились благодаря недавним учениям Talisman Sabre 2025, завершившимся в начале августа. Впервые часть учений прошла на территории Папуа-Новой Гвинеи.

Ранее Австралия поставила Папуа-Новой Гвинее для укрепления ее обороноспособности 4 патрульных катера класса "Гардиан". Катера, изначально поставленные без вооружения, были впоследствии вооружены Австралией в соответствии с соглашением, подписанным странами в 2021 году. В состав вооружения могут входить автоматическая пушка калибра до 30 мм в носовой части и крупнокалиберные пулеметы по обе стороны мостика.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Гвинея
Компании
Toyota
Проекты
2020-й год
Военные учения
