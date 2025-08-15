Москва и Минск попадали в радиус поражения украинским "Сапсаном"

ФСБ: Москва и Минск попадали в радиус поражения украинским комплексом "Сапсан"

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Москва и Минск теоретически попадали в радиус поражения украинским баллистическим ракетным комплексом "Сапсан", следует из материалов, обнародованных ФСБ России.

Совместными усилиями ФСБ и российской армии сорваны планы по производству Украиной баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России, нанесено огневое поражение предприятиям ВПК Украины, производившим эти комплексы, заявила российская спецслужба.

"В 2024 году в ходе реализованного ФСБ России комплекса мероприятий получена упреждающая информация о начале производства на объектах военно-промышленного комплекса Украины баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов "Сапсан"..., предназначенных для нанесения ударов вглубь территории России на 500 – 750 километров", - отмечается в материалах к заявлению ФСБ.

В этих материалах среди прочего показана карта возможной досягаемости ракет "Сапсан" при их запуске с территории Украины. Согласно карте, в радиус поражения попадали города Москва, Минск, Витебск, Калуга, Тула, Владимир, Донецк и другие.