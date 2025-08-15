Войти
Китайская модель ИИ оказалась зависима от технологий США

Фото: Unsplash
FT: Выход китайской модели DeepSeek задержали из-за зависимости от чипов США

В Китае отложили запуск модели искусственного интеллекта (ИИ) нового поколения DeepSeek из-за технических проблем. Об этом сообщает газета The Financial Times (FT).

В начале 2025 года китайские власти призвали DeepSeek использовать для обучения модели процессоры Huawei вместо решений от Nvidia. По словам трех знакомых с ситуацией источников, разработчик DeepSeek при переходе на китайские чипы столкнулся с многочисленными проблемами, из-за чего выпуск новой версии модели пришлось задержать.

По словам авторов FT, ситуация демонстрирует несовершенство процессоров Huawei и зависимость китайских IT-корпораций от технологий США. Чтобы помочь DeepSeek адаптировать процессоры для обучения ИИ, Huawei пришлось направить в офис партнера команду инженеров. Однако даже с внешней помощью произвести успешный тестовый запуск модели не удалось.

Другой источник издания рассказал, что срыв запуска новой версии DeepSeek также связан с затянувшимся процессом сертификации от китайского регулятора. Китайские СМИ полагают, что обновленная модель будет представлена уже в ближайшие недели.

Исследователь искусственного интеллекта из Калифорнийского университета в Беркли Ритвик Гупта заявил, что Huawei столкнулся с типичными «трудностями роста»: «То, что мы сегодня не видим передовых моделей, обученных на базе Huawei, не означает, что этого не произойдет в будущем».

Ранее китайские власти рекомендовали местным компаниям отказаться от чипов Nvidia H20 американского производства и использовать свои процессоры. H20 — самый продвинутый процессор Nvidia из тех, что разрешено продавать на китайском рынке.

