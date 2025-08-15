В Беларусь прибыла очередная партия самолетов Су-30СМ2

ЦАМТО, 14 августа. На один из аэродромов ВВС и войск ПВО Республики Беларусь прибыла очередная партия самолетов Су-30СМ2.

Самолеты получены в рамках военно-технического сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией для повышения возможностей Военно-воздушных сил по обеспечению безопасности Республики Беларусь в воздушном пространстве.

Как сообщил начальник штаба – первый замначальника авиации управления авиации ВВС и войск ПВО полковник Андрей Рачков, "Су-30СМ2 – это модернизированный самолет. Дальность обнаружения цели увеличена практически в три раза. Он получил новую авионику, средства навигации, в том числе и в автономном режиме. Без спутниковой навигации можно будет выполнять полет без особых проблем. Также расширен спектр применения авиационных средств поражения: как управляемых и неуправляемых ракет, так и бомбардировочного вооружения. Этот самолет позволяет применять бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Первую партию Су-30СМ2 Республика Беларусь получила в начале этого года".

Как отметил А.Рачков, "летный и летно-технический состав успешно освоили данную модернизацию, готовим молодой летный состав и выполняем задачи боевого дежурства по противовоздушной обороне на данных машинах".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Минобороны Республики Беларусь.