Обновлённое дистанционное управление для ПТРК «Фагот» позволит оператору вести огонь сразу из трёх комплексов

Российские специалисты обновили дистанционное управление для противотанкового комплекса «Фагот», изделие уже поставлено в зону СВО, но пока в рамках комплексных испытаний. Об этом сообщает пресс-служба холдинга «Калашников».

Представители кировского завода «Маяк» привезли в зону СВО обновленные комплексы дистанционного управления для ПТРК «Фагот», пока только на одно из направлений. Специалисты в прифронтовой зоне провели подготовку операторов ПТРК, после чего комплекс с новым ДУ отправился на передовую, где на практике будут проведены основные испытания. Сколько времени они займут, пока неизвестно, но разработчикам нужны результаты работы ПТРК с новым дистанционным управлением на различной местности, а также в городских условиях.

Как сообщается, одно дистанционное устройство позволяет оператору управлять сразу тремя пусковыми установками ПТРК «Фагот». При этом он может наблюдать за местностью, обнаруживать и распознавать цели, сопровождать их до и после выстрела. Расстояние от пусковой установки до оператора может составлять до 100 метров, что обеспечит безопасность для бойцов.

Особенность и преимущество дистанционного управления заключаются в том, что оно просто в использовании, неприхотливо и может быть оперативно отремонтировано даже в полевых условиях.

- сообщили в пресс-службе.

Дистанционное управление для ПТРК «Фагот» было разработано в 2023 году, в 2024 прошло предварительные испытания, после чего было доработано с учетом выявленных недостатков. Обновленную версию ждут как можно быстрее в войсках.