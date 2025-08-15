Войти
ТАСС

Белоусов провел встречу с главами оборонных ведомств государств Сахеля

452
0
0
Министр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Источник изображения: © Минобороны России

Министр обороны РФ отметил, что в июле исполнился год с момента учреждения Конфедерации государств Сахеля

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с главами оборонных ведомств стран - участниц Конфедерации государств Сахеля (Буркина-Фасо, Республика Мали, Республика Нигер). Об этом сообщили в Минобороны России.

"Сегодня мы проводим первые консультации руководителей оборонных ведомств Российской Федерации и стран - участниц Конфедерации государств Сахеля. Решение о создании альянса - это результат свободного выбора сахельских народов, курса на устойчивое мирное развитие. Тем не менее сегодня сохраняются террористические угрозы и активные действия незаконных вооруженных формирований в странах конфедерации", - сказал глава российского военного ведомства

Он отметил, что в июле исполнился год с момента учреждения Конфедерации государств Сахеля. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Буркина-Фасо
Мали
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.08 11:12
  • 10021
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.08 10:30
  • 79
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 15.08 09:23
  • 0
Оперативное оборудование территории как необходимое условие военной безопасности государства
  • 15.08 09:20
  • 0
Логистика НАТО: Запад готовится к войне
  • 15.08 04:41
  • 2
МИД РФ: Киев не думает о мире и пытается затянуть боевые действия
  • 14.08 20:15
  • 2761
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.08 19:31
  • 1
Китайские учёные добились прорыва в развитии квантовых компьютеров - через использование ИИ и «оптического пинцета»
  • 14.08 17:52
  • 1
Минюст запросил позицию Роскосмоса о проведении свадеб на космодромах
  • 14.08 15:55
  • 1
Кавказский "коридор Трампа" — это угроза для России, Ирана и Китая (Al Mayadeen, Ливан)
  • 14.08 14:52
  • 0
Автономный ИИ-разработчик: начало эпохи самопрограммирующихся алгоритмов
  • 14.08 11:04
  • 1
Telegraph: Украина может отказаться от потерянных территорий ради урегулирования
  • 14.08 03:57
  • 0
В ожидании встречи на Аляске - об СВО
  • 14.08 03:31
  • 0
Украина как "православная Польша"
  • 13.08 17:03
  • 0
«Мир» Армении и Азербайджана
  • 13.08 14:57
  • 0
Военный эксперт Богодель: ССУ «ЗАПАД-2025»