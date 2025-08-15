Войти
Появились кадры удара «Искандера» по РСЗО HIMARS в Сумской области

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» нанес удар по реактивной системе залпового огня (РСЗО) М142 HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Кадры с моментом поражения цели появились в распоряжении «Известий» 14 августа.


На кадрах, снятых с российского беспилотника, видно, что после попадания ракеты РСЗО производства США загорается.

В Минобороны 3 июля сообщили, что ВС РФ нанесли удар по месту стоянки реактивных систем РСЗО HIMARS. Также были поражены предприятие военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, цех сборки и склад хранения ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника.

