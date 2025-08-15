Войти
Деловая газета "Взгляд"

В России создали новый обнаружитель дронов-разведчиков «Марс»

451
0
+1
Дрон в небе
Дрон в небе.
Источник изображения: techcult.ru

Компания 3mx разработала устройство для поиска дронов с видеолинками

Компания 3mx разработала новый обнаружитель разведывательных беспилотников «Марс», он отслеживает работу цифровых видеолинков и пультов операторов, сообщил директор по развитию 3mx Сергей Шандобыло.

Компания 3mx разработала новый обнаружитель разведывательных беспилотников, отслеживающий работу цифровых видеолинков и пультов операторов, передает ТАСС.

По словам директора по развитию 3mx Сергея Шандобыло, презентация новинки состоялась на форуме в Сколково.

Шандобыло отметил, что всенаправленный обнаружитель "Марс" основан на конструкции устройства "Булат", но отличается переработанной прошивкой, что позволяет ему эффективно обнаруживать цифровые видеолинки современных дронов.

Устройство способно находить сигналы, транслируемые через системы Herelink и аналогичные цифровые видеолинки, которые используются не только в дронах-разведчиках, но и в агродронах и беспилотниках с минами. Новая технология расширяет возможности поиска различных типов беспилотных аппаратов.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме презентовали и применили новейшую автоматизированную систему обнаружения беспилотников "Булат-онлайн" компании 3mx.

В апреле в России представили автоматизированные комплексы для перехвата и уничтожения вражеских беспилотников, которые не требуют участия оператора.

Вера Басилая

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Марс
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.08 11:12
  • 10021
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.08 10:30
  • 79
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 15.08 09:23
  • 0
Оперативное оборудование территории как необходимое условие военной безопасности государства
  • 15.08 09:20
  • 0
Логистика НАТО: Запад готовится к войне
  • 15.08 04:41
  • 2
МИД РФ: Киев не думает о мире и пытается затянуть боевые действия
  • 14.08 20:15
  • 2761
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.08 19:31
  • 1
Китайские учёные добились прорыва в развитии квантовых компьютеров - через использование ИИ и «оптического пинцета»
  • 14.08 17:52
  • 1
Минюст запросил позицию Роскосмоса о проведении свадеб на космодромах
  • 14.08 15:55
  • 1
Кавказский "коридор Трампа" — это угроза для России, Ирана и Китая (Al Mayadeen, Ливан)
  • 14.08 14:52
  • 0
Автономный ИИ-разработчик: начало эпохи самопрограммирующихся алгоритмов
  • 14.08 11:04
  • 1
Telegraph: Украина может отказаться от потерянных территорий ради урегулирования
  • 14.08 03:57
  • 0
В ожидании встречи на Аляске - об СВО
  • 14.08 03:31
  • 0
Украина как "православная Польша"
  • 13.08 17:03
  • 0
«Мир» Армении и Азербайджана
  • 13.08 14:57
  • 0
Военный эксперт Богодель: ССУ «ЗАПАД-2025»