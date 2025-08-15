В России создали новый обнаружитель дронов-разведчиков «Марс»

Компания 3mx разработала устройство для поиска дронов с видеолинками

Компания 3mx разработала новый обнаружитель разведывательных беспилотников «Марс», он отслеживает работу цифровых видеолинков и пультов операторов, сообщил директор по развитию 3mx Сергей Шандобыло.

Компания 3mx разработала новый обнаружитель разведывательных беспилотников, отслеживающий работу цифровых видеолинков и пультов операторов, передает ТАСС.

По словам директора по развитию 3mx Сергея Шандобыло, презентация новинки состоялась на форуме в Сколково.

Шандобыло отметил, что всенаправленный обнаружитель "Марс" основан на конструкции устройства "Булат", но отличается переработанной прошивкой, что позволяет ему эффективно обнаруживать цифровые видеолинки современных дронов.

Устройство способно находить сигналы, транслируемые через системы Herelink и аналогичные цифровые видеолинки, которые используются не только в дронах-разведчиках, но и в агродронах и беспилотниках с минами. Новая технология расширяет возможности поиска различных типов беспилотных аппаратов.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме презентовали и применили новейшую автоматизированную систему обнаружения беспилотников "Булат-онлайн" компании 3mx.

В апреле в России представили автоматизированные комплексы для перехвата и уничтожения вражеских беспилотников, которые не требуют участия оператора.

Вера Басилая