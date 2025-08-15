Правительство Литвы выделит 461 млн. евро в качестве аванса на приобретение ОБТ "Леопард-2A8"

ЦАМТО, 14 августа. Правительство Литвы выделит 461 млн. евро (540 млн. долл.) в качестве авансового платежа в рамках программы приобретения ОБТ "Леопард-2A8" немецкого производства.

Согласно проекту предложения, зарегистрированному Министерством финансов Литвы 11 августа, средства будут привлечены государством для финансирования первого этапа программы.

Напомним, что немецкая компания KNDS Deutschland GmbH 19 декабря 2024 года сообщила о подписании с Федеральным ведомством по вооружениям, информационным технологиям и техническому обслуживанию Германии (BAAINBw), действовавшим от имени Агентства по приобретению продукции оборонного назначения (DMA) при МНО Литвы, контракта на поставку 44 основных боевых танков "Леопард-2A8".

Литва стала 23-й страной, которая заказала ОБТ "Леопард-2". Стоимость контракта составляет 950 млн. евро (990 млн. долл.). Помимо танков, соглашение включает поставку комплексного пакета запасных частей и обеспечение логистики.

Согласно текущему соглашению, ожидается, что первые ОБТ будут поставлены в 2029 году, а полный танковый батальон в составе СВ Литвы будет сформирован к 2034 году.

Тем не менее, в начале июня в интервью BNS министр национальной обороны Довиле Шакалене заявила, что Литва работает над ускорением этого графика: "теперь мы надеемся, что первые танки начнут поступать в 2028 году. Основная часть ОБТ будет поставлена в 2029 году, и последняя партия – в 2030 году". По ее словам, в ближайшие месяцы будет произведен авансовый платеж, что обеспечит ритмичность поставок заказанных ОБТ.