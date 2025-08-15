Корабли ВМФ России и ВМС НОАК вышли в Тихий океан для совместного патрулирования

Основными задачами маневров являются укрепление военно-морского сотрудничества между двумя странами

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Корабли Военно-морского флота России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) вышли из порта Петропавловск-Камчатский в Тихий океан для продолжения совместного патрулирования. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

"Отряд кораблей ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая вышел в Тихий океан для выполнения задач совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе после пополнения запасов в порту Петропавловск-Камчатский", - информировали в пресс-службе.

Там отметили, что на выходе из Авачинской бухты корабли отряда провели корабельные учения по противороботовой защите и всем видам обороны. В Тихом океане корабли отработали способы маневрирования с перестроением в различные строи.

В пресс-службе напомнили, что в составе совместного отряда большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота, эскадренный миноносец "Шаосин" и корабль комплексного снабжения "Цяньдаоху" ВМС НОАК.

Основными задачами совместного патрулирования являются укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности России и КНР, уточнили в пресс-службе.

Первое совместное российско-китайское военно-морское патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе состоялось в 2021 году и с тех пор проводится на ежегодной основе.