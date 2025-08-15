Войти
Опубликованы характеристики российского перехватчика дронов «Елка»

467
0
+1
Кадр: Telegram-канал LOSTARMOUR | Carthago delenda et!
Кадр: Telegram-канал LOSTARMOUR | Carthago delenda et!.

Эксперт Шурыгин: Перехватчик дронов «Елка» оснащен модулем с ИИ

Перехватчик дронов «Елка» оснащен оптико-электронным модулем с искусственным интеллектом (ИИ). Характеристики беспилотника в своем Telegram-канале опубликовал военный аналитик Владислав Шурыгин.

«Стало известно, что синхронизированный с ИИ оптико-электронный модуль данного дрона способен идентифицировать дрон с размахом крыла 100 сантиметров в видимом оптическом диапазоне на удалении 700-1000 метров, что является весьма достойным показателем», — заметил эксперт.

По его словам, в настоящее время системы вроде «Елки» имеют критическое значение для поддержания боевой устойчивости подразделений и зенитных ракетных комплексов большой дальности.

В июле газета «Известия» заметила, что российские дроны-перехватчики «Елка», которые используют для поражения беспилотников противника в зоне специальной военной операции (СВО), способны сбить аппарат любого типа.

В мае Telegram-канал Lost Armour опубликовал ролик, демонстрирующий применение «Елки» в зоне СВО.

